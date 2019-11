Spotify lanceert eigen awardshow SDE

21 november 2019

12u27

Muziek Streamingdienst Spotify komt volgend jaar met zijn eigen awardshow. De Spotify Awards worden op 5 maart voor het eerst georganiseerd in Mexico-Stad, meldt Billboard.

De streamingdienst zegt dat het de allereerste awardshow is waarbij de winnaar voor de volle honderd procent wordt gekozen door het publiek. “Dankzij de streaming en de ware hoeveelheid luisteraars in Mexico, zitten gebruikers meer dan ooit aan het roer”, laat Mia Nyrgen, Spotify’s algemene directeur voor Latijns-Amerika weten. “We hebben ervoor gekozen om dat te vieren door te erkennen waar gebruikers van houden, gebaseerd op hun luistergedrag." Spotify gebruikt hiervoor data van zijn gebruikers. Ook ligt de focus op de Mexicaanse en Latijns-Amerikaanse markt. Dit omdat de streamingdienst zijn meeste gebruikers heeft in Mexico-Stad, meer dan in bijvoorbeeld New York, Londen of Parijs.

De Spotify Awards worden uitgereikt in verschillende categorieën zoals hiphop, rock, reggaeton, banda en cumbia.