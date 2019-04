Spotify lanceert Belgische playlists en die slaan meteen aan TK

09 april 2019

08u04

Bron: De Tijd 0 Muziek Wie Spotify gebruikt, weet dat het streamingplatform zelf heel wat playlists maakt om de meer dan 40 miljoen liedjes overzichtelijker te maken. Officiële lijsten met nummers van eigen bodem waren er echter nog niet, tot nu. Zonder al te veel poeha lanceerde Spotify begin maart de eerste drie playlists voor de Belgische markt. En die doen het meer dan prima.

Spotify, een Zweedse online muziekbibliotheek, heeft wereldwijd een pak menselijke curatoren in dienst die de aanwezige muziek in handige lijsten sorteren. Ze doen dat onder meer op basis van genre, artiest of gemoedstoestand. Zo is er een lijst met perfecte loopnummers, of eentje met alle grote hits van Ed Sheeran. En sinds een aantal weken zijn er nu ook enkele Belgische lijsten. Zo verzamelt ‘Tophits BE’ alle nummers die het in ons land goed doen en focust ‘Code 32' zich op Belgische hiphop. ‘New Music Friday BE’ combineert dan weer internationale releases met Belgische.

En de lijsten doen het verbazend goed. ‘Tophits BE’ heeft bijvoorbeeld al meer dan 8.600 volgers, waarmee de playlist het nu al beter doet in ons land dan een aantal internationale lijsten. Wilbert Mutsaers, Spotify-baas voor de Benelux, is erg opgetogen met het resultaat. “Hoe meer gebruikers, hoe sneller en hoe meer we uit de data kunnen leren”, vertelt hij in De Tijd. “En de lijst is veel populairder dan dat, want lang niet iedereen die ernaar luistert, klikt op volgen.”

Nog meer lijsten

Volgens hem is ons land nu helemaal mee met streaming. “België liep niet direct voorop in het omarmen van digitale muziek, maar eindelijk is er een mooie stroomversnelling. In Nederland en Duitsland is de fysieke markt veel sneller gekrompen dan in België.”

Hoeveel Belgische luisteraars Spotify telt, wil het bedrijf niet zeggen. Wel is duidelijk dat er nog een hoop playlists zitten aan te komen. “Dit is pas een begin. Deze week hebben we alweer extra playlists live gezet, zoals ‘Made in Belgium’. Net als in Nederland (waar er 150 lijsten zijn, red.), Frankrijk en Duitsland willen we groeien naar een volwaardige set van playlists. We denken bijvoorbeeld aan de Belgische hits uit de jaren 80 en 90.”