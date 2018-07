Spotify-gebruikers klagen over reclame Drake MVO

03 juli 2018

13u05 0 Muziek Gebruikers van Spotify klagen bij het Zweedse bedrijf over de schaamteloze promotie van het nieuwe album van Drake op het streamingplatform. Sommige abonnees die hebben betaald om geen advertenties te kunnen zien, eisen zelfs hun geld terug, meldt de BBC.

Vrijdag kwam Scorpion, het nieuwe album van Drake, uit. Gebruikers van Spotify konden daar bijna niet omheen. Foto's van Drake doken in tientallen afspeellijsten op, zelfs als de Canadese artiest er niet eens in stond zoals in de playlist Best of British. Spotify wilde tegenover de BBC niet reageren.

Ondanks de kritiek verpulverde Drake vrijdag de luisterrecords op Spotify. De 25 tracks werden op de dag van de release bij elkaar 132 miljoen keer beluisterd. Dat is ruim vijftig miljoen keer dan het vorige record, dat Post Malone enkele weken terug neerzette met 'Beerbongs & Bentleys'. Het album wordt komende week in veel landen op de eerste plaats van de hitlijsten verwacht.