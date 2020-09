Sportpaleis-CEO Jan Van Esbroeck: “Geen festivalzomer? Dan is het voorbij” BDB

10 september 2020

22u53

Bron: VIER 2 Muziek Sportpaleis-CEO Jan Van Esbroeck hoopt dat de festivalzomer volgend jaar wel kan doorgaan. “Anders is het definitief gedaan met onze sector”, klonk het hard in ‘Gert Late Night’.



Sportpaleis Group baat zeven zalen uit in ons land, waaronder het Sportpaleis, de Lotto Arena en de Antwerpse Stadsschouwburg. Sinds het losbreken van de coronacrisis in half maart is het daar ijzig stil. “Wij zullen wellicht een jaar out of business zijn en dat is heftig”, aldus CEO Jan Van Esbroeck in de VIER-talkshow.

Intussen zijn talloze concerten, musicals en voorstellingen uitgesteld. “Toen we het concert van Billie Eilish half juli moesten verplaatsen, kregen we zelfs telefoontjes van huilende meisjes”, vervolgde Van Esbroeck. “We hebben al 1 miljoen mensen moeten teleurstellen en we hebben geen idee wanneer we hen weer mogen ontvangen. We hopen alvast dat we half oktober de deuren van de Stadsschouwburg in Antwerpen weer kunnen openen. Eén ding is alvast zeker: als de festivalzomer volgend jaar niet kan doorgaan, is het voorbij voor onze sector.”

Om de sector een hart onder de riem te steken is het fonds Live 2020 in het leven geroepen. “Medewerkers en muzikanten zullen op autoloze zondag fietsen tussen onze verschillende zalen. Zij laten zich daarvoor sponsoren en zamelen zo geld in voor het fonds”, besloot de CEO.