Spice Girls willen remake van ‘Wannabe’-videoclip MVO

18 september 2020

17u58

Bron: ANP 4 Muziek De Spice Girls willen een remake maken van hun wereldhit ‘Wannabe’. Ter ere van het 25-jarige jubileum van het nummer willen ze iets speciaals doen voor hun fans, melden ingewijden aan The Sun.

Victoria Beckham gaat volgens de krant zeer waarschijnlijk niet meedoen aan de remake, de reden daarvoor is onbekend. Zij ontbrak vorig jaar ook tijdens de reünietournee van de meidengroep.

Eerder lieten de Spice Girls weten graag op wereldtournee te willen gaan in 2021, maar die kan vanwege de pandemie niet plaatsvinden. Daarom zou een videoclip-remake van hun grootste en meestverkochte plaat ‘Wannabe’ een goed alternatief kunnen zijn.



De iconische videoclip is op de trappen van het voormalig Midland Grand Hotel gefilmd op het treinstation St. Pancras in Londen. In januari 2019 deelde ‘Baby Spice’ Emma Bunton nog een foto van zichzelf in het trappenhuis, wat ze als een “speciale plek” omschreef.