Spice Girls verdienen elk bijna 3 miljoen euro met reünietour SD

07 november 2018

12u17

Bron: TMZ 5 Muziek De Spice Girls, die maandag aankondigden een reünietour te geven in het Verenigd Koninkrijk, zouden elk 3,2 miljoen dollar (ruim 2,7 miljoen euro) verdienen voor de zes concerten. Dat meldt TMZ.

Per show krijgen Melanie Brown (43), Melanie Chisholm (44), Emma Bunton (42) en Geri Halliwell (46) volgens TMZ iets minder 550.000 dollar, wat neerkomt op ruim drie miljoen dollar per persoon voor de zes concerten.

Bronnen melden bovendien aan TMZ dat wanneer de kaartverkoop een succes wordt, de tour mogelijk wordt uitgebreid met shows in andere landen. In dat geval zouden de dames elk naar verluidt tot 6,5 miljoen dollar opstrijken.

De meidengroep kondigde de reünietour maandagmiddag aan in een video op Instagram, tot groot jolijt van de fans. De tournee gaat op 1 juni van start in Manchester en eindigt op 15 juni in Londen. Tickets zijn vanaf zaterdag te koop. Voormalig groepslid Victoria Beckham zal niet meedoen met de tour.