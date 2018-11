Spice Girls poseren voor eerste nieuwe foto, zonder Posh MVO

05 november 2018

10u38

Bron: ANP 0 Muziek De Spice Girls kondigen maandag hun veelbesproken tournee aan. De Britse krant The Sun heeft de hand weten te leggen op een publiciteitsfoto van Baby Spice Emma Bunton (42), Scary Spice Mel B, Sporty Spice Mel C (44) en Ginger Spice Geri Horner (46).

Posh Spice Victoria Beckham ontbreekt op de pr-foto die de fotografen van The Sun exclusief mochten vastleggen. De vrouw van David Beckham doet niet mee aan de reünie en zal zich volgens The Sun richten op haar modebedrijf. Ondanks haar afwezigheid zou ze als voormalig Spice Girl toch miljoenen verdienen aan de tournee.

De rest van de meisjes dragen outfits in felle kleuren en Bunton liet voor de gelegenheid zelfs haar haren kleuren. De tour wordt maandagmiddag aangekondigd met een video via sociale media. Naar verwachting begint de kaartverkoop in het weekend.

De Spice Girls was een van de meest succesvolle groepen uit de jaren negentig. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen trad de meidengroep nog een keertje op. In februari van dit jaar kwamen de vijf bij elkaar en dat werd op social media breed uitgemeten. Victoria was toen wel bij die reünie.