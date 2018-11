Spice Girls over Posh: “Zij zal naar ons kunnen komen kijken” SD

07 november 2018

17u42

Bron: VTM Nieuws 0

De vier Spice Girls die binnenkort op tournee gaan, kwamen daar deze ochtend in het Verenigd Koninkrijk over vertellen in het radioprogramma ‘Heart’ van Emma Bunton (Baby Spice) and Jamie Theakston. Ze hebben het er uitgebreid over de afwezigheid van Posh Spice, maar steunen haar keuze.