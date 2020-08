Spice Girl Mel C komt volgend jaar naar Antwerpen MVO

19 augustus 2020

07u28 0 Muziek Goed nieuws voor fans van de Spice Girls: Mel C (46) komt binnenkort weer naar België - zonder haar groepsgenoten, dit keer.

Vorig jaar was ze nog te zien tijdens de stadiontour van de Spice Girls, al was Victoria Beckham - ook wel bekend als Posh Spice - niet van de partij. Nu blijven ook Mel B, Geri Halliwell en Emma Bunton thuis. Sporty Spice trekt er namelijk in haar eentje op uit om haar soloalbum ‘Melanie C’ te promoten.

Het verschijnt pas in oktober, maar de eerste single, ‘Who I am’, staat wereldwijd al op de eerste plaats in de iTunes top 100. Toch lokt Melanie een pak minder geïnteresseerden dan wanneer ze samen met haar vriendinnen op het podium staat. In ons land zal ze optreden in de Antwerpse Trix, een kleine zaal met een capaciteit van 1.100 man - en dat is een cijfer uit tijden zonder corona.

Mel C zal hier te gast zijn op 18 mei 2021. Wie graag een kijkje gaat nemen kan vanaf 28 augustus tickets bestellen via gracialive.be.