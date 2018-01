Spice Girl Mel C blikt terug: "Hier heb ik het meeste spijt van" TDS

15u22

Bron: BUZZE 2 EPA Muziek Melanie Chisholm vindt het maar niks dat ze als Mel C tijdens de hoogtijdagen van de Spice Girls niet live kon zingen. Dat zegt ze in een documentaire van de BBC over de achtergronden van de muziekindustrie.

"Ik verbaasde me erover hoe weinig tijd we eigenlijk besteedden aan optreden. We moesten zoveel interviews geven, komen opdraven in tv-shows en playbacken tijdens optredens. Dat is heel frustrerend voor een artiest. We waren zeer succesvol, maar hadden nog nooit een liveshow gedaan", zegt Mel over haar tijd met Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Horner en Melanie Brown (Mel B).

De girlband kreeg eindelijk zijn kans tijdens een optreden in Istanbul in 1997. En dat was best wel eng, bekent Mel C. "Er stond zoveel druk op ons, het was een enorm grote show en dat werkte verlammend," herinnert ze zich. "Dat was waarschijnlijk een van de meest angstaanjagende nachten van mijn leven, iedereen wachtte erop en iedereen wachtte tot we faalden. Ik denk dat mensen van ons verwachtten dat we niet live konden zingen. Het was bijna een out of body-ervaring, niets kan je voorbereiden op die hoeveelheid adrenaline."