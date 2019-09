Speurders verhoren Patrick Bruel (60) na klacht van masseuse mvdb

09 september 2019

18u45

Bron: Belga 0 Muziek De nog steeds erg populaire Franse zanger/acteur Patrick Bruel (60) wordt door een masseuse beticht van seksuele agressie. Het parket van Ajaccio op Corsica is een onderzoek gestart, schrijft de krant Le Parisien op zijn website.

De vedette die geregeld opduikt als jurylid bij Franse talentenjachten en ook als professioneel pokerspeler actief is, wordt verdacht van "exhibitionisme” en "seksuele agressie". Aan de basis ligt een klacht van een jonge medewerkster van het Radisson Hotel van Porticcio nabij Ajaccio in augustus. De zanger verbleef toen in dat hotel.



Bruel had een massagesessie geboekt bij de 21-jarige vrouw, die op de afdeling esthetische verzorging werkt. De sessie op 9 augustus vond plaats in de loge van de artiest, enkele uren voordat hij 's avonds een optreden gaf. "De jongedame beweert dat de zanger tijdens die sessie liet verstaan dat hij ook een prestatie op seksueel vlak van haar verwachtte", aldus Le Parisien. De jonge vrouw weigerde. De masseuse verklaarde eveneens dat de zanger weigerde om een wegwerp-onderbroek te dragen tijdens de sessie. Hij wilde naakt blijven tijdens de massage.



Patrick Bruel zegt aan de krant dat hij een massage heeft gekregen die dag, maar hij voegt er aan toe dat hij zich niet heeft misdragen. Hij zegt dat de sessie plaatsvond in de loge, waar volgens hem voortdurend vrienden en kennissen in en uit kunnen lopen. De politie heeft half augustus een onderzoek gestart. De zanger werd zondagavond verhoord in Châlons-en-Champagne (Marne) na een ander concert van zijn tournee.

Bruels meest recente album, zijn elfde, kwam vorig jaar uit. Als acteur was hij te zien in meer dan vijftig Franse films.