Spectaculair vermagerde Axel Hirsoux maakt z'n comeback: "Een maagoperatie of doodgaan, de keuze was snel gemaakt"

08 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Nadat hij in 2014 ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival, verdween Axel Hirsoux (36) een hele tijd uit beeld, maar nu is hij terug met een nieuwe single. In tussentijd verloor hij zestig kilo na een levensnoodzakelijke maagoperatie. “En toch heeft het een tijdje geduurd voor ik mijn nieuwe ‘ik’ kon aanvaarden”, zegt hij deze week in Dag Allemaal.

Met ‘Mother’ veroverde Axel Hirsoux in 2014 heel wat harten, maar Europa lustte het nummer niet en Hirsoux kwam niet verder dan de halve finale op het Eurovisiesongfestival. Datzelfde jaar won hij nog wel de Radio 2 Zomerhit-trofee, maar door stemproblemen moest hij stoppen met optreden en verloor hij ook zijn platencontract. Nu heeft hij met ‘Être Aimé’ een nieuwe single uit waarmee hij opnieuw de Vlaamse hitlijsten hoopt te bestormen. “Het is iets heel anders dan de muziek waarmee de mensen mij hebben leren kennen”, zegt Axel. “Veel ritmischer, veel meer pop. Ik werk ook aan een nieuw album, dat volgend najaar moet uitkomen. In 2019 doe ik ook mee in een muzikale komedie in Parijs.”

Mogen we dit jouw grote comeback noemen?

“Ja, hoewel ik altijd ben blijven zingen en concerten geven. Na het songfestival ben ik een tijd out geweest met stemproblemen. Zeer vervelend, want dat was een periode waarin ik mijn bekendheid had kunnen verzilveren. Die stemperikelen waren het rechtstreekse gevolg van mijn gezondheidsproblemen, veroorzaakt door mijn zwaarlijvigheid.”

Daarom onderging jij twee jaar geleden een maagoperatie.

“Ik had geen andere keuze. Het was dat of doodgaan. De dokter zei: ‘Als je zo doorgaat en we doen niks, dan ben je binnen dit en vijf jaar dood.’ En dus koos ik voor een maagverkleining.”

Hoe erg was het gesteld met jou?

“Heel erg. Ik was uitgeput als ik een trap moest opgaan, en het was zelfs een opgave om drie liedjes na elkaar te zingen. Op een podium staan was geen plezier meer, maar een bovenmenselijk zware opdracht.”

Hoeveel kilo ben je kwijtgeraakt?

“Zestig kilo. Ten tijde van ­‘Eurosong’ woog ik 180 kilo, nu nog 120. Da’s een ganse mens, hé! Ik wil graag nog wat kilo’s verliezen, maar geleidelijk aan. Ik voel me goed in mijn vel nu.”

Hoe is het in eerste instantie zover kunnen komen?

“Een combinatie van genetische aanleg en een astmabehandeling met cortisonen die ik in mijn kindertijd kreeg. En ook veel eten, daar ga ik niet over liegen. Pas op, ik heb in de loop der jaren alle mogelijke diëten uitgeprobeerd, maar niks werkte. Soms verloor ik tien kilo, maar als ik stopte, kwamen er twintig bij. Dan verlies je de moed, hé. Een operatie is niet dé zaligmakende oplossing, maar voor mij was het nood­zakelijk. Ik heb voluit voor het leven gekozen.”

Je bent eindelijk weer gelukkig?

“Nóg gelukkiger, want ik ben eigenlijk nooit echt óngelukkig geweest. Ik kan me immers niet herinneren dat ik er ooit heb uitgezien zoals vandaag, want ik was als kind al een dikkerdje. Toen ik wakker werd na de ­operatie, had ik een glimlach van oor tot oor omdat ik het gevecht tegen mezelf had gewonnen. Alsof ik voor de tweede keer geboren ben.”

Met welk gevoel kijk jij nu naar foto’s van vroeger?

“Met een zekere tristesse. Zo van: ‘Wat heb ik mezelf toch aangedaan?’ Hoewel ik er zelf niks aan kon doen. Ik heb ook nooit problemen met mijn uiterlijk gehad, anders was ik nooit op een podium gekropen. Na de operatie heeft het ook een tijdje geduurd vooraleer ik mijn nieuwe ‘ik’ kon aanvaarden.”

Hoezo?

“In mijn hoofd ben ik lang dik gebleven. Daarom zette ik de hele tijd voor- en nafoto’s naast elkaar, om zelf te zíen dat ik wel degelijk vermagerd was. Ik ben ook twee jaar lang begeleid door een psycholoog. Maar uiteindelijk ben ik nog dezelfde als degene die in 2014 ‘Eurosong’ won, enkel de verpakking is veranderd.”

