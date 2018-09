Soundtrack van Belgische Oscarinzending ‘Girl’ maakt kans op twee World Soundtrack Awards Robin Broos

12 september 2018

07u14

Op 17 oktober worden in Gent de World Soundtrack Awards (WSA) uitgereikt, een van de meest prestigieuze evenementen in de wereld van de filmmuziek. De organisatie maakte vanochtend een tweede lading nominaties bekend.

Hoewel de film nog niet in de zalen loopt, is de score van de Belgische Oscarkandidaat Girl - de debuutfilm van Lukas Dhont - nu al genomineerd voor twee prijzen: de prijs voor 'Discovery of the Year' en 'Beste originele score voor een Belgische productie'. De componist zelf is evenwel geen Belg, maar de jonge Franse componist Valentin Hadjadj.

Toch is Hadjadj geen onbekende in Gent. Tijdens het gala van de WSA in 2012 won hij er al de 'SABAM Award voor Beste Jonge Europese Componist'. De andere genomineerden in de categorie 'Belgische productie' zijn de Vlaming Raf Keunen voor Le Fidèle en de Nederlander Rutgers Reinders voor Zagros. Een vreemd gezelschap: Zagros won vorig jaar al de prijs voor beste film op Film Fest Gent. Girl zal er dit jaar de openingsfilm zijn.

In de categorie 'Discovery of the Year' neemt Hadjadj het op tegen Laurent Eyquem (Nostalgia), Tamar-kali (Mudbound), Amelia Warner (Mary Shelley) en Hildur Guðnadóttir (Sicario: Day of the Soldado). Behalve een geldprijs krijgt de winnaar ook een optreden tijdens het gala volgend jaar.

A Star Wars Story

Verder werd de shortlist bekendgemaakt van voor 'Public Choice Award'. Komen daarvoor in aanmerking: Kings van Nick Cave & Warren Ellis, Lean on Pete van James Edward Barker, Nostalgia van Laurent Eyquem, Ploey - You Never Fly Alone van van Atli Örvarsson en Solo: A Star Wars Story van John Powell. De score met de meeste stemmen zal de prijs op 17 oktober ontvangen.

Wie die avond al zeker is van de overwinning, is Philippe Sarde. Hij zal de Lifetime Achievement Award krijgen.

De WSA bestaan al achttien jaar, maken deel uit van Film Fest Gent en hebben tot doel filmmuziek te promoten. Ruim 180 professionals beslissen mee over de winnaars. De awards worden uitgereikt tijdens de World Soundtrack Awards Ceremony & Concert op 17 oktober in Capitole Gent.