Soulzangeres Yvonne Staples (80) overleden LB

11 april 2018

09u31 0 Muziek Yvonne Staples van de soulband The Staple Singers is gisteren op 80-jarige leeftijd thuis in Chicago overleden. The Staple Singers hadden in de vroege jaren zeventig hits met onder meer 'Respect Yourself' en 'I'll Take You There'.

The Staple Singers bestonden uit Yvonne en haar zussen Mavis en Cleotha en hun vader Pops Staples. De groep werd in 1999 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In de jaren 40 van de vorige eeuw begon Yvonne met Mavis en broer Pervis te zingen in de kerk. De band werd in 1945 opgericht, Yvonne kwam er pas bij nadat haar broer in 1970 in militaire dienst moest.

De familie werd ook actief in de burgerrechtenbeweging nadat ze in 1962 een speech gehoord hadden van Martin Luther King Jr.

The Staple Singers maakten meer dan 30 platen, hun grootste successen kenden ze in de vroege jaren 70 bij platenlabel Stax. Tijdens Wattstax, het festival in 1972 in Los Angeles dat "het zwarte Woodstock" werd genoemd, waren The Staple Singers één van de hoofdacts.

Yvonne zong op de grootste hits backing vocals. Ze behartigde ook de zakelijke belangen van de groep. "Yvonne zag zichzelf nooit als een frontvrouw", vertelt familievriend Bill Carpenter aan AP. "Ze wilde het nooit hebben over haar eigen zangkwaliteiten. Ze zei altijd: 'Mavis is de ster, zij is de stem'. Ze was nooit op zoek naar aandacht." Volgens Bill Carpenter stierf Yvonne Staples aan darmkanker.

Yvonne was tot zeer recent ook de roadmanager van haar zus Mavis. Mavis en Pervis zijn de enige nog overblijvende leden van de groep. Pops Staples stierf in 2000, Cleotha in 2013.

In 2005 kreeg de groep een Grammy Lifetime Achievement Award voor "hun decennialange bijdrage van soulvolle stemmen, een overtuiging van gerechtigheid en dansbare boodschap."