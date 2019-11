Soulwax-remix genomineerd voor Grammy Award SDE

21 november 2019

06u29

Bron: Belga 0 Muziek Woensdag werden in de Verenigde Staten de nominaties voor de Grammy Awards bekendgemaakt. De Amerikaanse zangeres en rapster Lizzo kreeg maar liefst acht nominaties achter haar naam, en ook onze landgenoten David en Stephen Dewaele, aka Soulwax, maken kans op een prijs.

David en Stephen Dewaele werden genomineerd in de categorie best remixed recording voor hun remix van ‘Work It' van Marie Davidson. Bij ‘Eva De Roo’ op Studio Brussel reageerde Stephen op het nieuws: “Het is heel bizar. Ik kreeg allemaal sms’en van mensen uit Amerika. We dachten dat het een grapje was, maar het blijkt echt", vertelde hij. “Ik ben al twintig minuten aan het bellen met mensen. Het is onwezenlijk.” Het is de eerste keer dat Soulwax genomineerd wordt voor een Grammy.

Bij de andere nominaties heeft Lizzo veruit de beste kaarten. Met haar acht nominaties is de Amerikaanse rapster de grote favoriet voor de Grammy Awards, die op 26 januari in Los Angeles worden uitgereikt. Maar ook Billie Eilish en Lil Nas X doen het goed: zij konden elk zes nominaties in de wacht slepen. Ariana Grande, H.E.R. en Finneas O'Connell moeten het elk met vijf nominaties doen.

De Grammy Awards worden ook wel eens de "Oscars van de muziek" genoemd. Ongeveer 13.000 leden van de Recording Academy beslissen over de nominaties en over de laureaten van de muziekprijzen, die in meer dan tachtig categorieën worden uitgereikt. De Grammy Awards worden op 26 januari 2020 uitgereikt in Los Angeles. De ceremonie wordt geleid door zangeres Alicia Keyes.