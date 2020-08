Soulwax maakt nieuw anthem voor Pro League Gunter Van Assche

07 augustus 2020

20u59

Meestal laat de Pro League, die de Belgische professionele voetbalcompetitie organiseert, orkestrale hymnes weerklinken in stadions en op televisie. Vandaag mag het wat gewaagder en eigentijdser. Soulwax werd gevraagd om de Pro League te voorzien van een nieuwe sound, die innovatief en wars van betreden paden moest klinken, maar ook breed toegankelijk en verbindend moest zijn.

“Met Soulwax hebben we de perfecte ambassadeur gevonden,” klinkt het bij Eleven Sports, aanbieder van sportprogramma’s. “Soulwax is Belgisch, eigentijds en uniek, en het zijn bovendien echte voetbalfreaks. We zijn dan ook erg trots dat we dit nieuwe anthem in het openingsweekend van de nieuwe competitie aan de fans mogen presenteren.”

Stephen en David Dewaele van Soulwax vonden het een behooorlijke uitdaging om een ​​anthem te schrijven dat een unieke Belgische identiteit bezit en zowel in een stadion als op televisie kan werken. “We probeerden de gezangen van elk team in de supportersgroepen van de Pro League te verzamelen en ze vervolgens samen te voegen tot één hoofdmelodielijn”, leggen ze uit. De achterliggende bedoeling? De fans krijgen letterlijk een stem, voelen zich betrokken en verenigd bij voetbal anno 2020.

Beluister de anthem hier.