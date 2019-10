Sorry, fans: hereniging One Direction nog lang niet op komst TDS

25 oktober 2019

11u18

Bron: ANP 0 Muziek Liam Payne (26) laat de droom van veel tieners uit elkaar spatten: het duurt nog zeker twee jaar voordat boyband One Direction herenigd wordt. Dat zegt Payne tijdens opnames voor The Jonathan Ross Show. Ook onthult het oud-bandlid dat hij Zayn Malik niet ziet terugkomen.

“Ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. Toen Malik wegging, gebeurde dat niet vriendschappelijk, dus ik denk dat het voor hem niet in de toekomst ligt”, zegt Payne over het vertrek van Zayn uit de groep. “We hebben een hele stadiontoer gedaan zonder hem, dus het komt goed. Ik heb altijd het gevoel gehad dat Zayn er niet echt bij wilde zijn. Wij hadden allemaal een leuke tijd.”

De 26-jarige zanger geeft toe dat hij het mist om in One Direction te zitten met mede-bandleden Harry Styles, Louis Tomlinson en Niall Horan. Maar ook vindt hij het fijn dat iedereen nu een pauze heeft. “We hadden momenten waar we op een uitreiking waren en niet eens bij de afterparty konden zijn want we zaten alweer op het vliegtuig naar het volgende concert.”

De band ging met pauze in januari 2016, tot verdriet van vele fans.