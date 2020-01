Songfestivalwinnaar Duncan Laurence kijkt terug op ‘geweldige’ eerste Europese tour TDS

12 januari 2020

13u09

Muziek Duncan Laurence heeft enkele weken geleden zijn allereerste Europese clubtournee ooit afgesloten. In een video op Instagram deelde de songfestivalwinnaar een aantal hoogtepunten en vertelde de zanger hoeveel hij ervan heeft genoten.

De zanger trapte zijn tour in november af en reisde onder meer naar Milaan, Helsinki, Antwerpen en Berlijn. “Het was geweldig. Het was alles wat ik wilde dat het zou zijn”, blikte een enthousiaste Duncan terug. “Zo dankbaar voor mijn band en mijn team en alle moeite en liefde die ze erin hebben stopt. Dankbaar voor iedereen die een kaartje heeft gekocht. Door jullie was dit allemaal mogelijk en kwam deze geweldige droom uit.”

Door de optredens heeft de zanger nog meer zin gekregen om zijn debuutalbum uit te gaan brengen. “Jullie hebben me zoveel inspiratie gegeven om nieuwe nummers te schrijven, nieuwe nummers op te nemen en uit te brengen in 2020.” Ook wil Duncan dit jaar terug naar alle plekken waar hij in 2019 heeft opgetreden. “Ik kan niet wachten.”