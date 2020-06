Songfestival-sensatie Daði Freyr komt naar Brussel MVO

26 juni 2020

08u10 0 Muziek De IJslandse groep Daði Freyr komt in december naar ons land. Met hun catchy single ‘Think About Things’ werden ze bestempeld als de absolute favorieten van het Eurovisiesongfestival.

Het event int Rotterdam kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis, maar bij fans bestaat er geen twijfel over: dit waren de winnaars geworden. Gelukkig voor de groep verwierven ze op die manier alsnog internationale bekendheid, en konden ze vertrekken op tour. Op 11 december trekken ze naar de Brusselse Botanique. Benieuwd of ze ook op het podium zo’n gekke dansjes doen als in hun videoclip? Dan kan je tickets bestellen via deze link. Of de groep ook volgend jaar terugkeert om IJsland te verdedigen op het Songfestival, hebben ze nog niet officieel bevestigd.