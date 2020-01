Snoop Dogg vormt grootste hits om tot kinderliedjes SDE

03 januari 2020

13u35

Bron: Page Six 1 Muziek Na hiphop en reggae waagt Snoop Dogg (48) zich nu aan een nieuw genre: kinderliedjes. De muzikant heeft een nieuw album uit, ‘Lullaby Renditions of Snoop Dogg’, waarin hij zijn grootste hits omvormt tot slaapliedjes. Dat schrijft Page Six.

Snoop Dogg is een man vol verrassingen. Zijn nieuwste album, ‘Lullaby Renditions of Snoop Dogg’, is er zo eentje. Op de plaat staan 12 nieuwe versies van klassieke Snoop Dogg-nummers, zoals ‘Gin and Juice', ‘Drop It Like It’s Hot’, ‘Beautiful’ en ‘Lay Low’. Dankzij het gebruik van de xylofoon (en geen stem) zou het album ideaal zijn om je kind in slaap te wiegen. Wie toch nog twijfelt: riskantere nummers als ‘Smoke Weed Everyday’ en ‘B-h Please’ haalden de eindselectie niet. ‘Sensual Seduction’ dan weer wel.

Snoop Dogg kan het album alvast zelf gebruiken, want de man heeft vier kinderen en een kleinzoon.

Wie de nummers graag eens wil beluisteren, kan terecht op de website van Rockabye Baby! Music.