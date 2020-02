Snelle verkoopt Lotto Arena-concert ‘Vierentwintig’ op 24 uur tijd uit SDE

29 februari 2020

19u20 1 Muziek Op zaterdag 14 november staat de Nederlandse rapper Snelle (24) voor het eerst in de Lotto Arena in Antwerpen. Wie nog geen kaartjes heeft, is er echter aan voor de moeite. Op 24 uur tijd zijn alle tickets de deur uit. Toevallig: het concert zelf heet ook ‘Vierentwintig’.

Lars Bos, beter gekend als Snelle, mag zich in de handjes wrijven. In amper 24 uur tijd zijn alle tickets voor het eerste Lotto Arena-concert van de Nederlander, bekend van o.a. ‘Reünie’, ‘Lippenstift’ en ‘Smoorverliefd’, uitverkocht. “Aan een recordsnelheid zijn tickets voor het ‘Vierentwintig’-concert van zaterdag 14 november de deur uitgevlogen. Wie geen kaarten kon bemachtigen, kan zijn of haar gegevens achterlaten en die worden genoteerd op een wachtlijst”, laat concertorganisator Pieter Ramboer weten. “Met het ganse team bekijken we de komende dagen welke opties er nog zijn, want de belangstelling voor het eerste, grote soloconcert van Snelle in Vlaanderen is gigantisch.”

Snelle is alvast blij met de interesse uit België. “Ik vind het geweldig hoe Vlaanderen mij en mijn muziek omarmt”, zegt de artiest. “In Vlaanderen beleef ik het verhaal een tweede keer, waardoor ik dubbel zo hard geniet van wat mij overkomt. Woensdag waren er 2 signeersessies en na afloop was ik dankbaar en tevens ontroerd over hoe liefdevol er over mijn muziek, en met name mijn liedjesteksten, werd gesproken. Dat warme gevoel zal ik ook delen tijdens mijn eerste, grote concert in de Lotto Arena. Geloof me, dat wordt iets heel bijzonders, waar ik nu al naar uitkijk.”

Alle tickets voor het ‘Vierentwintig’-concert van Snelle in de Antwerpse Lotto Arena, op zaterdag 14 november zijn dus uitverkocht, maar belangstellende kunnen zich registreren op de wachtlijst, via www.snelle-live.be