Sluit Oscar and the Wolf Rock Werchter 2018 af? DBJ

16u44

Bron: Soundz 0 Illias Teirlinck Oscar and The Wolf. Muziek Max Colombie, zanger van Oscar and the Wolf, heeft in het Nederlandse muziektijdschrift Soundz aangekondigd dat ze Rock Werchter 2018 afsluiten. Volgens Colombie was 2017 een droomjaar met een nieuwe album en vele shows, 2018 belooft dat dus ook te worden.

“In 2018 gaan we Rock Werchter afsluiten. Dat gaat mijn grootste show ooit worden”, staat geschreven in het blad. De aankondiging van de frontman is opmerkelijk, want Oscar and the Wolf is al aangekondigd voor Werchter Boutique 2018, waardoor een optreden op Rock Werchter 2018 vreemd lijkt. Daarnaast stond de band afgelopen jaar ook al op de festivalweide van Werchter.