Slongs -niet meer 'Dievanongs'- maakt comeback: "Gedaan met dat typetje, dit is de echte ik"

31 mei 2018

06u00 0 Muziek Na een radiostilte van drie jaar is het tijd voor een comeback. Maar wel met een aanpassing of twee. Slongs (39) is niet meer ‘Dievanongs’, en ze laat de brede broeken en rapteksten achterwege. "Slongs was een typetje, maar het werd mijn leven. Dus vond ik ook dat ik meer mezelf moest worden."

Geen grote pet meer te bespeuren, geen brede broeken of blingbling te zien. Wie Slongs - echte naam: Charissa ­Parassiadis - dezer dagen op het podium ziet staan, moet twee keer kijken. Maar ze staat er, en hoe. Na een muzikale pauze van drie jaar — door prestatiedruk, onzekerheid en ­writer’s block — is de­ ­Antwerpse weer helemaal klaar om potten te breken. ­Beginnen doet ze met haar nieuwe single ‘De zon’, die ­morgen uitkomt. "Die song is nog altijd authentiek Slongs, hoor", zegt ze. "In die zin dat mijn muziek nog steeds positiviteit uitstraalt en mensen ­verbindt. Maar Slongs is geen personage of typetje meer, wel wie ik werkelijk ben. Slongs Dievanongs was een alter ego dat ik heb opgebouwd, maar het werd mijn leven. Dus vond ik ook dat ik meer mezelf moest worden. Als ik over straat loop, is dat ook niet in die show­kleren, natuurlijk. Slongs staat nu dus dichter dan ooit bij de echte Charissa."

Vanuit het hart

Die grote veranderingen ­kwamen er niet in één, twee, drie. De zangeres heeft het zelf over een evolutie. "Er zat geen plan achter, het is zo geëvo­lueerd. Niks blijft ooit hetzelfde. Ik ben nu zes jaar ouder dan toen het allemaal begon. Mijn stijl is geëvolueerd, en ik ben ­geëvolueerd als vrouw." Toch ging daar eerst een lange ­periode van onzekerheid aan vooraf. "In 2015 kwam mijn ­eerste album ‘Goeien dag’ uit. Dat werd een groot succes, dus dan komt het besef: ‘Oké, er moet een tweede cd volgen, en die moet beter zijn.’ Je doet het dan ook niet meer voor jezelf, maar voor Vlaanderen. Dat zorgt voor heel wat druk, ­terwijl ik maar een gewoon maske ben", vertelt Slongs.

('De Zon' door Slongs feat. Jack Parow - enkel audio)

