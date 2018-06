Slongs brengt 'De Zon' mee in nieuwe videoclip SD

01 juni 2018



Slongs is helemaal terug van weggeweest met haar zomers nummer 'De Zon', in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow. Vandaag lanceert ze de bijhorende videoclip, en die zorgt een goede portie summer vibes. "Slongs is ontzettend getalenteerd en een plezier om mee samen te werken. Ik heb me enorm geamuseerd", zegt Jack Parow. De nieuwe single betekent ook het begin van een nieuwe Slongs, niet langer een typetje maar de échte Charissa Parassiadis. De Antwerpse rappster staat deze zomer met haar nieuwe liveband onder andere op Beleuvenissen en Brussels Summer Festival.