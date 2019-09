Slecht nieuws voor de fans: Lil Kleine stelt release album uit tot december SQ

27 september 2019

09u00

Bron: AD 0 Muziek Het nieuwe album dat Lil Kleine eigenlijk vorige week vrijdag al zou uitbrengen, zal waarschijnlijk pas rond december uitkomen. Dat heeft de rapper donderdagmiddag in ‘De Coen en Sander Show’ op Radio 538 verteld.

De nieuwe plaat, die als titel ‘Het Album’ heeft, is volgens Lil Kleine een stuk volwassener dan zijn eerdere platen. Het vaderschap heeft hem tijdens het schrijven anders naar dingen laten kijken. “Ik denk dat je onbewust over verantwoordelijkheid nadenkt. Dus ik denk dat mijn muziek veel volwassener is. Het is bijna tegen het disco en pop aan”, aldus de rapper.

Over de inhoud kon hij nog niet veel kwijt, behalve dat er weer een samenwerking tussen hem en Ronnie Flex en Frenna bij zit.