Slash werkt aan nieuwe muziek voor Guns N’ Roses MVO

04 juli 2020

11u55

Bron: Metro UK 6 Muziek Slash heeft bevestigd dat hij nieuwe muziek aan het schrijven is voor Guns N’ Roses, tot grote vreugde van zijn fans.

De ‘Live And Let Die’-zanger onthulde dat hij van de lockdown gebruik heeft gemaakt om nieuwe nummers te pennen voor zijn band. Normaal gezien zou hij doorheen 2020 op tour zijn gegaan met Guns N’ Roses, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. “Ik ben tot nu toe alleen nog maar thuis geweest en in de studio”, legt hij uit. “Ik heb al enkele demo’s zelf opgenomen. Ik ben een paar keer gaan jammen met Duff (McKagan, nvdr) en Axl (Rose, nvdr), dus op die manier kregen we toch nog wat werk gedaan tijdens de quarantaine. Tja, veel andere dingen waren er ook niet te doen, he?”

Wanneer we de nieuwe nummers mogen verwachten gaf hij nog niet prijs.