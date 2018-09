Slash betaalt ex-vrouw 6 miljoen dollar SD

05 september 2018

19u41

Bron: ANP 0 Muziek Guns N' Roses-gitarist Slash (53) en zijn vrouw Perla zijn na lang kibbelen officieel uit elkaar. Dinsdag bereikten de twee een akkoord over de scheidingsvoorwaarden, meldt TMZ.

Slash betaalt zijn ex in totaal 6,6 miljoen dollar (bijna 5,7 miljoen euro). Ook moet hij voor onbepaalde tijd nog eens 139.000 dollar (zo'n 120.000 euro) per maand ophoesten aan alimentatie. De muzikant mag al zijn gitaren houden, net als de rechten op zijn muziek en toekomstige inkomsten hieruit. Ook krijgt Slash het huis dat het stel had in Beverly Hills, Perla krijgt op haar beurt het andere huis in Los Angeles. Het voormalige stel heeft ook de talloze auto's onder elkaar verdeeld.

Slash en Perla trouwden in oktober 2001 in Hawaï. De twee hebben samen twee zonen van inmiddels 14 en 16 jaar. Even leek het er in 2010 al op dat het koppel zou scheiden. Slash diende toen al een aanvraag voor een scheiding in, maar trok die twee maanden later terug, nadat hij zijn huwelijksproblemen met zijn vrouw had uitgepraat. In 2014 klapte het huwelijk alsnog.