Sioen en Absynthe Minded op affiche van eerste Belgische online muziekfestival SDE

21 april 2020

17u11

Bron: VRT NWS 0 Muziek Deze zondag, 26 april, vindt het eerste Belgische Livestream Festival plaats. Voor tien euro kan je vanuit je luie zetel genieten van optredens van onder meer Absynthe Minded, Sioen en Tessa Dixson. Ook Studio Brussel organiseert vrijdag enkele concerten.

Nu de muziekfestivals voor deze zomer geannuleerd zijn, blijft de sector niet bij de pakken neerzitten. Artists Unlimited, een collectief van artiesten en muziekfans, organiseert daarom komende zondag - in samenwerking met Trix, Vooruit, Handelsbeurs en Ancienne Belgique - het eerste Belgische Livestream Festival. “Een ticket voor het festival zondag kost 10 euro. Daarmee steun je de muzikanten die gaan spelen”, vertelt organisatrice Ellen Schoenaerts aan VRT NWS. “Je kunt ook nog extra geld schenken, zodat we het platform verder kunnen uitbouwen.” Dat platform zou ook in de toekomst nog gebruikt moeten worden, zodat we deze zomer vaker van muziek kunnen genieten. En ook wanneer de concertzalen opnieuw opengaan, kan het van dienst blijven voor artiesten die bijvoorbeeld hun repetities willen streamen.

Zondag kan je alvast genieten van Nick Bril, Absynthe Minded, Sioen, Noémie Wolfs, Tessa Dixson, An Pierlé + Koen Gisen, Gregory Frateur, Rare Akuma, Susobrino en een verrassingsact. Gastvrouw van dienst is Sofie Engelen.

Tickets kunnen gekocht worden via www.artistsunlimited.online. De livestream zal worden uitgezonden op 26 april, van 15.30 tot 23 uur. Tickethouders krijgen één uur voor de start van het festival een link via dewelke ze de livestream kunnen volgen.



Studio Brussel

Ook Studio Brussel komt met een eigen initiatief om live-muziek tot bij ons te brengen. Op vrijdag 24 april zullen onder meer Selah Sue, Netsky, Blackwave, Glints, Yong Yello, Compact Disk Dummies, Johannes Verschaeve (The Van Jets) en Brihang via de Facebook-pagina van de muziekzender een exclusief optreden geven onder de noemer #ikluisterbelgisch Live.

Iedereen kan de concertavond van thuis interactief meevolgen. Meekijken en -luisteren kan op vrijdag 24 april vanaf 20.30 uur op de Facebook-pagina van Studio Brussel.

