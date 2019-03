Sioen breng nieuwe cd eerst in Korea uit: “Dit is mijn tweede thuis” Philippe Ghysens

28 maart 2019

08u02 0 Muziek De Gentse zanger Sioen mocht in Seoul optreden voor het vorstenpaar. Hij is zo populair in Korea dat zijn nieuwe cd eerst daar uitkomt en pas in het najaar in België. “Korea is mijn tweede thuis”, vertelde hij ons.

‘Cheer & Comfort’, zo heet de nieuwe plaat van Frederik Sioen. Op 4 april ligt die in de winkels in Korea. Op een festival waar Belgische voedingsartikelen worden gepromoot, mocht de Gentse zanger twee nummers zingen voor koning Filip en koningin Mathilde, die op staatsbezoek zijn in Korea.

Dat land is voor Sioen een tweede thuis. Niet enkel omdat zijn vriendin Ae Jin Huys geboren is in Korea. “Ik ontdekte in 2009 dat ze mijn nummer ‘Cruisin’’ hadden gebruikt voor een reclamefilmpje met Gwyneth Paltrow. Het werd een grote hit. In 2010 ben ik dan voor de eerste keer naar hier gekomen. Het is een ongelooflijk toeval dat mijn nummer van alle landen in de wereld in het geboorteland van mijn vriendin een hit is geworden.”

Sioen studeert intussen Koreaans aan de universiteit. Handig, want hij woont drie maanden per jaar in Korea. De zanger houdt erg veel van het land. “Koreanen zijn een heel gastvrij volk. Wij zijn nogal op onszelf, hier zijn ze heel open minded. Ze worden de Italianen van Azië genoemd, niet alleen omdat Korea ook een schiereiland is. Ze houden van eten en familie en hebben gevoel voor drama. Ik ben een keer tegen een glazen deur gelopen. Dat blijft me nog altijd achtervolgen.”