Sinéad O’Connor maakt comeback als Shuhada Sadaqat en legt uit waarom ze zich tot islam bekeerde

TDS

08 september 2019

10u10

Bron: Metro.co.uk 20 Muziek Sinéad O’Connor (52) - of beter gezegd: Shuhada Sadaqat, zoals ze nu door het leven gaat - heeft voor het eerst sinds lang weer een optreden gegeven. In ‘The Late Late Show’ van zender RTE bracht de zangeres haar bekendste hit ‘Nothing Compares 2 U’ en legde ze openhartig uit waarom ze precies tot de islam bekeerde. “Het geloof voelde als thuiskomen.”

Het zorgde voor een golf van verbazing, toen Sinéad O’Connor vorig jaar via Twitter aankondigde dat ze voortaan als moslima door het leven ging. De zangeres liet haar naam veranderen in Shuhada Sadaqat en droeg een sluier, en leek gelukkiger dan ooit te zijn met haar bekering. Een beslissing waar ze nog steeds geen spijt van heeft, zo vertelde Sinead, die gekleed was in een rode hijab, tegen presentator Ryan Tubridy.

“De islam voelde als thuiskomen. Toen ik erover begon te lezen, realiseerde ik me dat ik mijn hele leven al moslim ben zonder het te weten”, zei ze. “Dat is wat mij is overkomen. Ik ben 52, en ik ben opgegroeid in een heel ander Ierland dan nu bestaat. Het was een onderdrukt land, religieus gezien dan toch. Iedereen voelde zich ellendig, niemand vond vreugde in God.”

Verschillende religies bestudeerd

De zangeres meent dat ze de geschriften van verschillende religies heeft bestudeerd, maar nooit had gedacht dat ze toch voor één geloof zou kiezen. “Ik liet de islam links liggen omdat ik zoveel vooroordelen had. Het is een manier van denken. Je zou bijna een moslim kunnen zijn zonder daadwerkelijk moslim te zijn”, zegt ze. “Een moslim is gewoon een mens die gelooft dat niets in het universum zou moeten worden aanbeden, behalve God. Op dezelfde manier zou ik ook het christendom omarmen. Er zijn dingen die ik leuk vind en dingen die ik niet leuk vind. Dingen waarmee ik me identificeer en dingen waarmee ik me niet identificeer. Maar ik voelde het echt als: oh mijn god, ik ben thuis.”

Hoofddoek

Over haar beslissing om een hoofddoek of hijab te dragen, zei Sinead: “Ik draag hem wanneer ik er zin in heb. Er zijn geen regels. Ik ben op mijn leeftijd niet verplicht om de hijab te dragen. Ik draag het omdat ik het leuk vind. Voor mij is de hijab hetzelfde als toen ik een kruisbeeldje droeg.”

Haar bekering tot de islam blijft wel opmerkelijk, gezien Sinead aan het eind van de jaren 90 door de Ierse orthodox-katholieke en apostolische kerk als priester werd ingewijd. Ze geloofde jarenlang in het christendom, tot Sinead in 1992 live op tv een foto van Paus Johannes Paulus II verscheurde. “Vecht tegen de echte vijand”, tierde ze toen, uit protest tegen seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.