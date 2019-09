Simple Minds komen naar het Sportpaleis KDL

30 september 2019

09u56 18 Muziek Simple Minds bestaat veertig jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. De iconische band doet dat in stijl, met twee nieuwe albums én een wereldtournee in 2020, waarbij ze ook naar België komen.

De live opname ‘Live In The City Of Angels’ verschijnt nu vrijdag en op 1 november komt het compilatiealbum ‘40: The Best Of – 1979-2019’ uit. Naast alle grootste hits uit hun gehele carrière staat er ook een gloednieuwe track op die plaat, een euforische cover van King Creosote’s ‘For One Night Only’.

Om hun jubileum extra feestelijk te maken, plannen Simple Minds een grootse wereldtournee in 2020. Vandaag kondigen Jim Kerr en co een Europees luik aan, bestaande uit 38 shows in 12 landen. Een Belgische stop staat gepland op zaterdag 11 april in het Sportpaleis. Tickets voor het concert zijn beschikbaar vanaf vrijdag 4 oktober om 10u.