Sieg De Doncker en Maureen Vanherberghen coveren samen ‘Can't Take My Eyes Off You’ LV

10 februari 2020

22u02 0

Qmusic-dj Maureen Vanherberghen zong voor de eerste keer samen met haar vriend Sieg De Doncker bij Qmusic. Ze brachten live het nummer ‘Can’t Take My Eyes Off You’. Dat deden ze naar aanleiding van Valentijn én de Q-MasQuerade. Nog een hele week komen koppels ‘hun’ liedje, dat een speciale betekenis heeft voor hen, live brengen bij Qmusic.

Lees ook: Qmusic brengt opnieuw singles samen tijdens Q-MasQuerade