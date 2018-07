Shows Glennis Grace uitverkocht na 'America's Got Talent'-auditie

MVO

03 juli 2018

11u46

Bron: ANP 0 Muziek Na de daverende auditie van Glennis Grace in 'America's Got Talent' zijn de laatste kaarten voor haar Whitney Houston-tributeshows in AFAS Live de deur uitgevlogen. Beide shows zijn nu volledig uitverkocht, zo laat ze weten.

"Fantastisch natuurlijk dat mensen zo enthousiast zijn. Er is tegenwoordig zoveel te kiezen als het gaat om shows, concerten, festivals. Dan kan ik alleen maar dankbaar zijn", aldus Glennis.

Nog steeds is de zangeres onder de indruk van alle reacties die ze kreeg op haar auditie, die vorige week werd uitgezonden in Amerika. Glennis zong een liedje van Whitney Houston, 'Run To You'. "Natuurlijk wist ik voor de uitzending al dat de jury en het publiek in de studio enthousiast waren maar wat er daarna gebeurde, daar werd ik echt stil van", zegt Glennis. "Al die positieve reacties, het viraal gaan van de video, het voelt heel bijzonder. Want de concurrentie in de show is groot en het blijft toch spannend."

De tributeconcerten vinden plaats op 5 en 7 oktober.