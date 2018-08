Shawn Mendes uitgeroepen tot beste popartiest SD

28 augustus 2018

14u14 0 Muziek Shawn Mendes is de grote winnaar van de iHeart MuchMusic Video Awards in Toronto, Canada. De 20-jarige popster won maar liefst vier awards.

Mendes werd uitgeroepen tot beste popartiest en artiest van het jaar. Ook nam hij de awards voor Fan Fave Artist en Fan Fave Video mee naar huis.

"Eerlijk waar, wat ik vooral wil zeggen is dat ik iedereen wil bedanken die een artiest blijft volgen wanneer hij op een muzikale ontdekkingstocht is en hem blijft steunen tijdens dit proces. Dat betekent alles voor me”, reageerde Shawn toen hij zijn prijzen in ontvangst nam.