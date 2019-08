Shawn Mendes en Ed Sheeran scoorden de meeste zomerhits in 2019 volgens Spotify Redactie

28 augustus 2019

08u42

Bron: Spotify/AD 0 Muziek Camila Cabello en Shawn Mendes hebben volgens Spotify met hun duet ‘Señorita’ de zomerhit van 2019 te pakken. Het nummer werd tussen 1 juni en 20 augustus wereldwijd het vaakst gestreamd. Dat meldt Spotify zelf. Shawn scoorde in totaal drie zomerhits in de lijst, net als Ed Sheeran.

Internationaal scoort ook de samenwerking tussen Justin Bieber en Ed Sheeran. Zij zijn op de tweede plek geëindigd in de lijst van zomerhits met hun hitsingle ‘I Don't Care’. Op plek drie belandde tieneridool Billie Eilish met haar single ‘Bad Guy’, tevens in een samenwerking met Justin Bieber. Ed Sheeran en Shawn Mendes staan met hun hits ‘Beautiful People’ en ‘If I Can’t Have You’ nog een keer in de top twintig.

Verder staat ook Lil Nas X twee keer in de lijst met ‘Old Town Road’ en ‘Panini’. Post Malone haalt de twee laatste plekjes in de top tien binnen met ‘Goodbyes’ en ‘Sunflower’. Ook heel wat andere artiesten die bij ons minder bekend zijn, maar wereldwijd wel een groot publiek aanspreken, wisten een plekje te veroveren in de lijst.