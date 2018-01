Shauni Rau uit 'The Voice' zingt cover van Harry Styles MVO

Kiwi van @Harry_Styles door @ShauniRau

Vanmiddag was Shauni Rau uit 'The Voice van Vlaanderen' te gast bij MNM, daar bracht ze een cover van het bekende Harry Styles-nummer 'Kiwi'. Verder onthulde de zangeres dat ze voorlopig alleen covers opneemt, maar ze ook haar eigen muziek schrijft. Onlangs won ze zelfs een beurs waarmee ze haar eigen nummer zou kunnen opnemen. Misschien kunnen we dat wel verwachten in 2018?

