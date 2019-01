Sharon den Adel: “Er was bijna geen Within Temptation meer” TK

30 januari 2019

07u22

Bron: NB 0 Muziek Vijf jaar na hun laatste album ‘Hydra’ brengt Within Temptation nu een nieuwe plaat uit: ‘Resist’. Een grote opluchting voor de fans, want de Nederlandse symfonische metalband dacht een tijdje serieus aan stoppen. “We waren er helemaal klaar mee”, aldus zangeres Sharon den Adel (44).

“Heel lang is er sprake geweest van stoppen met Within Temp­tation. Dat we dus een nieuwe plaat hebben gemaakt, is sowieso een mijlpaal. Zonder ‘Resist’ was er geen Within Temptation meer”, vertelt den Adel in Het Nieuwsblad. Volgens haar was de band na 23 jaar uitgeblust. “We wisten niet meer welke kant de band muzikaal uit moest gaan. Bovendien was ik na de laatste tour oververmoeid. Het was ook een heel woelige tijd. Mijn vader werd in die periode heel erg ziek en is inmiddels overleden.”

Met de nieuwe plaat vond de band zichzelf een stukje heruit. “Doordat ik lieve, kleine liedjes heb mogen maken (met haar urban soloproject My Indigo, nvdr.), voelde ik me weer klaar voor wat meer gitaarwerk.” ‘Resist’ is minder symfonisch en een stuk steviger dan we van Within Temptation gewend zijn. “Mensen vinden het misschien moeilijk dat we anders klinken, maar hadden we dat niet gedaan, dan was er geen nieuwe plaat geweest. We waren er helemaal klaar mee.”