Shania Twain neemt opnieuw haar intrek in Vegas voor reeks concerten MVO

17 juni 2019

17u22 0 Muziek Shania Twain (53) keert terug naar Las Vegas. Na een paar jaar toeren kiest de Canadese zangeres vanaf december Las Vegas als vaste verblijfplaats voor een reeks concerten, dat meldt muziektijdschrift Rolling Stone.

De concertreeks Shania Twain ‘Let’s Go!: The Vegas Residency’ trapt af met een optreden op vrijdag 6 december in het Zappos Theater van het Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas. De 53-jarige zangeres geeft zes concerten in december om vervolgens in maart 2020 weer terug te keren voor nog eens acht optredens. Na een maandje rust staat ze in mei (zes concerten) en in juni (drie shows) nog op de bühne. De laatste show staat gepland op zaterdag 6 juni.

Het wordt Shania’s tweede concertreeks met Las Vegas als vaste verblijfplaats. Van december 2012 tot en met december 2014 stond ze met haar Shania: Still the One-reeks ook al in de Amerikaanse gokstad. Toen was het Colosseum in Caesar’s Palace haar thuisbasis.

De kaartverkoop van Shania Twain ‘Let’s Go!: The Vegas Residency’ start op vrijdag 21 juni. Van elk verkocht kaartje gaat één dollar naar de Shania Kids Can, een organisatie die kinderen in tijden van crisis en nood helpt.