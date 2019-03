Shakira zingt onschuld uit in rechtszaal KD

27 maart 2019

21u44

Bron: ANP 0 Muziek Shakira (42) heeft voor de rechter in Madrid met kracht tegengesproken dat ze een nummer van een Cubaanse artiest heeft 'gestolen'. De Colombiaanse zangeres verklaarde volgens Madrileense media dat haar nummer ‘La Bicicleta’ niet in dezelfde stijl is en helemaal niets te maken heeft met ‘Yo Te Quiero Tanto’ van de Cubaan Liván Castellano Valdés.

"Mijn liedje heeft ook helemaal niks met Cuba te maken, maar wel met Barranquilla’’, klonk haar verdediging. De popster hief het lied in de rechtszaal aan om de Colombiaanse muziekstijl vallenato voor het juridische voetlicht te brengen.

Castellano stelt in de rechtszaak dat delen van het lied kopieën zijn van zijn nummer dat uit 1997 stamt. De popzangeres heeft nog meer problemen in rechtszalen. In juni komt een zaak voor waarin ze ervan wordt beschuldigd dat ze circa 14,5 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken in de jaren 2012-2014.