Shakira blaast complete Europese tour af MVO

15u06 0 AFP Muziek Shakira heeft noodgedwongen de rest van haar geplande Europese tournee afgezegd. In een statement laat de zangeres weten dat ze in oktober een bloeding in haar stembanden heeft gehad.

Een bloeding in de stembanden kan ontstaan door bijvoorbeeld kortdurend hard stemgebruik. In de stemplooi scheurt dan een bloedvaatje met als gevolg een slechte stem. Shakira blies vorige week al shows in Keulen, Parijs, Antwerpen en Amsterdam af vanwege haar stemproblemen. Tot dusver liet ze echter in het midden wat de oorzaak van de problemen was.

"Mijn nachtmerrie is nog niet afgelopen", laat Shakira nu weten. "Op dit moment probeer ik er alles aan te doen om volledig te herstellen." Dat betekent dat de zangeres voorlopig niet in actie kan komen. Op doktersadvies moet ze enkele weken rust nemen. "In alle jaren dat ik zing, heb ik nog nooit zo'n situatie meegemaakt."

Pijn

"Het doet zeer dat ik deze maand niet kan zingen, vooral voor degenen die kaartjes hebben gekocht en mij vergezellen tijdens mijn tournee langs de verschillende Europese landen", zegt Shakira. "En ook voor mijn zestig man sterke team dat dag en nacht en tot het laatste moment heeft geholpen om de beste show van mijn carrière samen te stellen."

De tour moet in 2018 alsnog doorgaan. Data worden op een later moment bekendgemaakt. Shakira zou vanavond eigenlijk optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tot 4 december zou ze nog twaalf andere shows geven in onder meer Lissabon, Barcelona, Milaan en München.