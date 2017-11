Shakira annuleert concert om stemproblemen TDS

Shakira heeft noodgedwongen het eerste concert van haar wereldtournee moeten annuleren. De populaire Colombiaanse zangeres zou de toer woensdag aftrappen me een optreden in Keulen, maar kampt met stemproblemen.

De 40-jarige Shakira maakte het spijtige nieuws zelf bekend via haar website. "Tijdens de laatste dagen van de repetities heb ik jammer genoeg mijn stembanden geforceerd. Mijn artsen hebben mij aangeraden om voorlopig niet te zingen om erger te voorkomen", Schrijft ze in een verklaring. "Ik ben er kapot van dat ik nu de eerste show in Keulen moet missen."

Shakira focust zich nu op haar show van vrijdag in Parijs. Ze hoopt tegen dan weer pakken beter te zijn. De zangeres liet ook weten van plan te zijn op een later moment terug te keren naar Keulen. Volgende stopt doet Shakira ook in ons land: op 12 november staat ze op de planken van het Sportpaleis.