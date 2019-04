Sha-Na komt terug in een zesde (!) bezetting KDL

03 april 2019

15u33

Bron: Showbizzsite 0 Muziek ‘Orgelman’, ‘Eviva España!’ en ‘Ladies Night’. Het zijn maar drie van vele nummers die de meidengroep Sha-Na ooit uitbrachten. Op woensdag 10 april maakt het duo haar comeback na zes jaar afwezigheid uit de Vlaamse muziekwereld. En dat in een zesde bezetting: zangeressen van dienst zijn dit keer Petra Wilhelmina Vanhoren en Katrien Paques.

Petra en Katrien zullen op woensdag 10 april voor het eerst laten zien en horen wat ze kunnen tijdens de opnames van ‘De Vlaamse Top 10' van Ment. Het duo zal er haar eerste single ‘Pluk de dag’ brengen, een cover van ‘Last thing on my mind’ van Steps.

Zesde bezetting

Sha-Na had doorheen de jaren tal van zangeressen. In 1992 vormden Marva Nielsen en Natasha Heylen het eerste duo, maar na hun deelname aan de Vlaamse Eurosong in 1993 - waar ze de minste punten kregen -, gaf Natasha er de brui aan. Ze werd vervangen door Petra Lerutte. Hoewel de ‘nieuwe’ meidengroep veel succes oogste, verliet ook Marva Sha-Na na een tijdje wegens interne spanningen binnen de groep. Petra vond in zangeres Claudia Caluwé een nieuwe compagnon in 1995, maar drie jaar later was het alweer tijd voor verandering en werd Petra vervangen door Nathalie Lobué. De dames konden enkele hitjes scoren, maar uiteindelijk stierf Sha-Na een stille dood. Beide dames bleven wel zingen. Zo richtte Claudia samen met haar toenmalige partner Gunter Van Campenhout, de toenmalige gitarist van Mama’s Jasje, het duo Spark op. Nathalie startte dan weer een solocarrière als Tara Lowé, maar na één single kwam hier alweer een eind aan.

Begin 2007 werd Sha-Na nieuw leven ingeblazen, ditmaal als trio. ‘Hart naar Hart’, de eerste single van Sha-Na-zangeressen Kim Ghyselinck, Eva De Waelle en Kim Jacobs, kwam uit op 8 juni 2007. Nog een vier jaar later, in 2011, was het tijd voor de comeback van Claudia Caluwé en Petra Lerutte, maar na twee jaar kwam er opnieuw een einde aan Sha-Na. Nu mogen Petra Wilhelmina Vanhoren en Katrien Paques dus tonen wat ze in hun mars hebben.