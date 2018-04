Sfeer snuiven op Tomorrowland? Paul Kalkbrenner draait er nu al een set, live op Facebook DBJ

11 april 2018

13u27 0

Voor een feestje op Tomorrowland moet je van 19 tot 23 juli en 27 tot 30 juli afzakken naar de Schorre in Boom. Voor wie al in de sfeer wil komen, draait de Duitse dj Paul Kalkbrenner nu al op zijn dooie eentje een set op de site in Boom.