Serious Request levert ruim 5 miljoen op in Nederland: laagste bedrag in elf jaar

Bron: AD.nl 0 ANP/Sander Koning 3FM djs Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn tonen het opgehaalde eindbedrag op het podium bij het Glazen Huis. Muziek De 3FM-actie Serious Request, de Nederlandse tegenhanger van Music for Life, heeft dit jaar een bedrag van 5.026.144 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Dat maakten de drie dj's uit het Glazen Huis vanavond bekend. Het opgehaalde bedrag valt ruim 4 miljoen euro lager uit dan vorig jaar. Toen werd er 9,25 miljoen euro opgehaald.

Zeven dagen lang bewoonden 3FM-dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn het Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn. Ze draaiden daar 24 uur per dag verzoeknummers tegen betaling.

Verder zijn er in het hele land veel acties opgezet om geld in te zamelen voor het herenigen van familieleden die elkaar door een oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt. Zo krijgen de kleurrijke schoenen die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aanhad toen hij naast de koning op het bordes stond, voor 3500 euro een nieuwe eigenaar. Voor een privéles paardrijden van Anky van Grunsven werd 2000 euro neergelegd en een rondleiding van prinses Margriet door de tuinen van Paleis Het Loo leverde 5000 euro op.

Vorig jaar werd 9,25 miljoen euro opgehaald. Een groot deel daarvan was te danken aan de nagellakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn. Dit jaar werd door familieleden en vrienden van Tijn opnieuw een nagellakactie opgezet. Die actie leverde nu ruim 49.000 euro op.

In 2012 bracht Serious Request nog 13,8 miljoen euro op, maar de laatste jaren worden zulke hoge bedragen niet gehaald. Met alle Serious Request-acties is in de afgelopen veertien jaar iets meer dan 100 miljoen euro opgehaald voor uiteenlopende stille rampen in de wereld, meldt NPO 3FM. Het bedrag dat dit jaar is opgehaald is het laagste bedrag in elf jaar.