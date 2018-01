Sergio viert zijn dertigjarige carrière met Nederlandstalig album en een concert KDL

Sergio Quisquater laat opnieuw van zich horen. Op Facebook kondigt de zanger aan dat hij een nieuw album zal uitbrengen. Maar er is nog meer.

Sergio schrijft dat 2018 een topjaar mag worden. "Voor mij zal het een speciaal jaar worden, in maart komt men éérste Nederlandstalig album uit, en in het najaar een concert 30 jaar Sergio Quisquater in de showbizz. Het zal een muzikale reis worden door mijn muziekgeschiedenis. Met andere woorden: een concert van 5 minuten...hahahaha...grapje."