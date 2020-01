Sergio lanceert eerste Nederlandstalige album MVO

19 januari 2020

08u24 0 Muziek ergio Quisquater (55) is terug van weggeweest. Binnenkort brengt hij zijn eerste Nederlandstalige album uit.

Hij maakte het nieuws bekend via Facebook. “Beste vrienden, de kogel is door de kerk”, schrijft hij daar. “Vrijdag 10 April verschijnt m’n eerste Nederlandstalige album. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar eindelijk is het zover... Hopelijk zijn er onder jullie die er naar uitkijken, dan ben ik niet alleen!”, grapt de zanger. “Later meer.”