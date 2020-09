Sergio eert zorgpersoneel met duet JOBG

22 september 2020

06u40 0 Muziek Vijftien jaar na Touch of Joy gaat Sergio Quisquater (55) nog eens in duet. Niet met Sandy Boets, want een comeback van de ninetiesgroep zit er - helaas voor de fans - niet in. Wel met Hellen Heart, de zangeres van metalband Nightqueen die ooit nog samen zong met Shaggy en Rob de Nijs.

Het kersverse duo nam 'Heroes of Another Kind' op, een symfonisch rocknummer als eresaluut voor het zorgpersoneel. "Zij verdienen het om in deze tijden in de bloemetjes te worden gezet", zegt Sergio. "Wat die mensen doen is fenomenaal, dus hebben we er een krachtig nummer van gemaakt. Ik durf zelfs te zeggen een internationaal nummer. Als ze ons hiermee naar het Songfestival zouden sturen, dan denk ik zelfs dat we zouden winnen. (lacht)" De opbrengst van 'Heroes of Another Kind' gaat naar de vzw Music4Care.