Sennek treedt als vierde op in de eerste halve finale van het songfestival

03 april 2018

De EBU heeft op de officiële website van het Songfestival de startvolgorde vrijgegeven van de twee halve finales van het komende Eurovisiesongfestival die op 8 en 10 mei plaatsvinden in Lissabon. Sennek, de zangeres die België op de liedjeswedstrijd zal vertegenwoordigen, moet als vierde optreden in de eerste halve finale.

De volgorde wordt al sinds 2013 niet meer willekeurig geloot, maar bepaald door producers. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat de show zo gevarieerd mogelijk is door verschillende stijlen door elkaar te brengen. Sennek moet op 8 mei, in de eerste halve finale, als vierde act het podium op. Ze zal er ons land vertegenwoordigen met haar lied 'A Matter Of Time'. De Nederlandse zanger Waylon zal in de tweede halve finale als achtste optreden. Het is de tweede keer dat Waylon namens Nederland deelneemt aan het songfestival. In 2014 eindigde hij samen met zangeres Ilse DeLange als The Common Linnets op de tweede plaats met 'Calm After The Storm'.

Als Sennek de finale haalt, zal ze haar act nog een keer mogen doen op zaterdag 12 mei.