Sennek neemt loopbaanonderbreking om aan muziek te werken MVO

28 juni 2018

07u44

Bron: Het Nieuwsblad 0 Muziek Songfestival-kandidate Sennek is volop bezig met nieuwe muziek. Zo hard zelfs dat ze haar job bij Ikea er even voor on hold zet.

Daarvoor trekt Sennek, ofwel Laura Groeseneken, naar Parijs, waar ze rustig de tijd heeft om te bezinnen. Ze verblijft er in de buitenwijk La Campagne, zo weet Het Nieuwsblad. "Een fantastische omgeving om ideeën op te doen", aldus Sennek. "Ik ga op en af naar daar om nummers te schrijven met Maxime Tribeche, die ook mijn Songfestivallied A Matter of Time producete. Bedoeling is om 5 à 6 songs op te nemen. Eentje daarvan wordt na de zomer mijn nieuwe single."

Ondertussen heeft ze al 3 nummers opgenomen. "Het ene is heel poppy en uptempo, het andere meer in de stijl van A Matter of Time. Dat melancholische kantje van me drijft altijd weer boven. Er is eigenlijk maar één maatstaf: ik moet het zelf goed vinden. Zo heb ik altijd gewerkt, en dat zal ook nu na het Songfestival niet veranderen."