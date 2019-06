Selena Gomez heeft een nieuw album klaar SD

12 juni 2019

20u48

Bron: THR 0 Muziek Selena Gomez (26) heeft haar nieuwe album afgewerkt. Dat heeft de zangeres en actrice vertelt tijdens de ‘Tonight Show’. En dat blijkt een hele opluchting.

“Ik ben klaar”, vertelde Selena Gomez aan presentator Jimmy Fallon. “En opgelucht! Het heeft vier jaar geduurd vooraleer ik tevreden was over dit album en dat kwam omdat er zo’n grote dingen in mijn leven gebeurd zijn. Hoe moest ik die vastleggen en hoe moest ik tevreden zijn over wat ik vertelde?”

Gomez vertelde nog wat fans mogen verwachten van het nieuwe album: “Sterke popmuziek. Ik heb wat meer geëxperimenteerd met de elektrische gitaar. En er zijn wat meer soulnummers, met akoestische gitaar. De plaat raakt alles wat volgens mij in mijn straatje past wat betreft muziek.”

In 2015 bracht Gomez haar laatste lp uit, ‘Revival’. In 2017 raakte bekend dat ze een niertransplantatie had ondergaan. De zangeres lijdt al jaren aan lupus, een ontstekingsziekte.